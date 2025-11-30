A MİLLİ Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre’yi deplasmanda 85-60 yenerek grupta 2’de 2 yaptı. İsviçre ise ikinci yenilgisini aldı.
Maçın başında karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ilk 3 dakikayı 8-7 önde geçen Türkiye, savunmasını sertleştirerek rakibine kolay sayı imkanı tanımadı. Ömer Faruk Yurtseven ve Tarık Biberovic’in basketleriyle 7. dakikada fark çift hanelere çıktı: 9-19. İlk periyot 23-17 Türkiye üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci çeyrekte tempoyu artıran milliler, İsviçre’ye sadece 8 sayı şansı tanıdı ve dış atışlardan üst üste bulduğu isabetlerle farkı açtı. Soyunma odasına 41-25 üstünlükle gidildi.
Üçüncü periyotta oyundan düşen İsviçre karşısında kontrolü tamamen ele alan A Milli Takım, pota altını etkili kullanarak Yiğitcan Saybir’in 15 sayı ürettiği çeyreği 65-42 önde bitirdi.
Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Türkiye, farkı iyice açarak sahadan 85-60 galip ayrıldı.
Kapalı gişe oynanan karşılaşmayı yaklaşık 3 bin seyirci takip etti; tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarlar oluşturdu.