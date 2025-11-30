Olay, saat 03.00 sıralarında Hacı Ali Bey Mahallesi’nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın en üst katında oturan Ajda B. iddiaya göre alkol alıp evinin balkonunda dengesini kaybederek yan binanın 5'inci katının tentesine düştü. Durumu gören Ajda B.'nin yakınları sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı Ajda B.'yi düştüğü yerden güçlükle indirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ajda B., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA