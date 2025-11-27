Bir alışveriş merkezindeki gıda işletmelerinde gerçekleştirilen kontrollerde 2 işletmede mevzuata aykırılıklar tespit edildi. İlde faaliyet gösteren et, tavuk, süt ve süt ürünleri gibi yüksek risk grubundaki hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerinde kapsamlı denetimler yapıldı. Toplam 8 işletmede yürütülen kontrollerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları, depolama şartları, izlenebilirlik kayıtları, etiket bilgileri ve çalışanların eğitim durumları incelendi.

Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil'de katılarak süreci yerinde takip etti. Kontroller sonucunda mevzuata uygun bulunmayan 2 işletmeye eksikliklerini gidermeleri için süre verildi. Müdürlük, verilen sürenin sonunda işletmelerin yeniden denetleneceğini, uygunsuzlukların devam etmesi halinde yasal yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

İl Müdürü Çil, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, “Gıda güvenliği bir tercih değil; toplum sağlığı açısından ulusal bir güvenlik konusudur. Eskişehir'de tek bir riskin dahi göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, gıda güvenliğine ilişkin ihbar ve şikâyetlerini Alo 174 Gıda Hattı veya 0501 174 01 74 WhatsApp Gıda İhbar Hattı üzerinden iletebiliyor.