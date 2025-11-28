Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çok sayıda polisin katılımıyla geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. İlçeye bağlı Gültepe ve Yıldıztepe mahallelerinde bulunan 6 farklı noktada denetim gerçekleştirildi.

Cadde ve ara sokaklarda şüpheli kişi ve araçlara karşı yapılan asayiş ve trafik uygulamasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı 20 ekip ile 70 personel görev aldı.

Yapılan denetimlerde, 420 kişi ile 47 araç kontrol edildi.

Şüphe üzerine durdurulan 1 kişinin üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 6 araca farklı maddelerden toplam 84 bin 968 lira ceza uygulandı.