Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Ambarlı Gümrük Sahası’nda gerçekleştirdiği hedefli analiz çalışması sonucu büyük bir kaçak sigara sevkiyatını ortaya çıkardı. Yalıtım malzemeleri arasına gizlenen 394 bin 117 paket sigara, ekiplerin titiz takibiyle tespit edildi. Yapılan incelemelerde sigaraların yabancı bandrollü olduğu belirlendi ve ürünler mevzuat gereği imha edildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün risk analiz sistemi üzerinden belirlediği şüpheli bir TIR, transit rejimi hükümleri kapsamında takibe alındı. Ambarlı Limanı’nda düzenlenen operasyonda araç detaylı şekilde arandı. Ekipler, yükün arasına gizlenmiş halde yüzbinlerce paket sigaraya ulaştı.

Piyasa değerinin 94 milyon lirayı bulduğu belirtilen kaçak sigaraların yabancı bandrollü olduğu tespit edildi. Kaçak ürünlerin imha işlemi mevzuat doğrultusunda gerçekleştirildi.

T

Ticaret Bakanlığı, hem ekonomik hem de toplumsal etkileri nedeniyle kaçak sigara ticaretine karşı mücadelenin kesintisiz sürdüğünü vurguladı. Kaçak sigaranın, kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğü, vergi kaybına yol açtığı, organize suç gruplarını finanse ettiği ve toplum sağlığını tehdit ettiği hatırlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.