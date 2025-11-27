Eskişehir merkezli 4 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma başlatıldı.

Eskişehir merkezli Ankara, Sakarya ve Hatay'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 20'si yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel dokümanlar, 3 tabanca, tabancalara ait fişekler, 3 bıçak, terör örgütünün sözde bayrağı ve bayrağın bulunduğu kaleme el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.