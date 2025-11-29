İstanbul ve Ankara PERDER üyesi yerel market zincirlerinde kırmızı et ve tereyağı fiyatları, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan protokol kapsamında 31 Aralık 2025’e kadar sabitlendi. Yeni uygulamaya göre dana kıyma 485 TL, dana kuşbaşı 510 TL, tereyağı ise 384 TL fiyatla satışa sunulacak.

Uygulama, her iki şehirdeki yüzlerce şubede geçerli olacak. Protokol ile hem tüketiciyi yüksek fiyat artışlarından korumak hem de kırmızı et piyasasında istikrar sağlamak hedefleniyor. PERDER yetkilileri, kampanyanın geniş bir market ağı tarafından uygulanacağını belirterek, tüketicilerin üye market listesini derneklerin sosyal medya hesaplarından öğrenebileceğini açıkladı.

ESK'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde; "Son günlerde et piyasasında gözlenen fiyat dalgalanmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Kurumumuz, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkân ve yetkileriyle süreci yakından izlemekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bu çerçevede, Et ve Süt Kurumumuz (ESK) tarafından; yıl sonu, Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayı boyunca olan dönemi kapsayacak şekilde tüm tedarik planlamaları tamamlanmış, arz güvenliğinin sağlanması için gerekli operasyonel hazırlıklar yapılmıştır.

Söz konusu tedbirler kapsamında elde edilen karkas etler; ESK marketlerine, PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatif marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılmaya devam edecektir. Üreticilerimizden tüketicilerimize kadar tüm paydaşlarımızın bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamaması, et piyasasındaki istikrarlı yapının korunması için regülasyon faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir."

Fiyat sabitleme uygulamasının özellikle dar gelirli aileler için ciddi bir maliyet avantajı yaratması bekleniyor.