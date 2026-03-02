Orta Doğu’da tırmanan savaş gerilimi, finans piyasalarına da doğrudan yansıdı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından küresel çapta risk algısı artarken, yatırımcılar altına yöneldi.

Bu gelişmelerin etkisiyle Türkiye’de altın fiyatları sert yükseldi. Kapalıçarşı’da gram altın kısa sürede 8 bin TL seviyesini aşarak 8 bin 125 TL’ye kadar çıktı.

