Orta Doğu’da tırmanan savaş gerilimi, finans piyasalarına da doğrudan yansıdı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından küresel çapta risk algısı artarken, yatırımcılar altına yöneldi.

Bu gelişmelerin etkisiyle Türkiye’de altın fiyatları sert yükseldi. Kapalıçarşı’da gram altın kısa sürede 8 bin TL seviyesini aşarak 8 bin 125 TL’ye kadar çıktı.

Gram altın (Kapalıçarşı): 8.000 – 8.125 TL bandı

Çeyrek altın: yaklaşık 13.000 – 13.500 TL (piyasa hareketine göre)

Yarım altın: yaklaşık 26.000 TL civarı

Cumhuriyet altını: 50.000 TL üzeri seviyelerde