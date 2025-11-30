Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçla ilgili değerlendirmesinde 3 puanın kıymetli olduğunu söyleyerek, “3 puan için mutluyuz. Edin kaptanımıza öncelikle hediye edelim. Taraftarımıza, camiaya hayırlı olsun 3 puan. Değerli bir 3 puan. Maçın değerlendirmesi, bence iyi oynayan bir Konyaspor, özellikle ilk yarının ilk bölümü. Hatta belki de birçok bölümünde bizden daha iyi oynadılar. Baskılarımızı açıkçası kırdılar. Savunmada da baskıların doğru yapılmayışı, konumlayışın yanlış oluşu, bu her maç sonrasında aslında hemen hemen benzer ifadeler. Zor bir ilk yarıyı oynadık. İkinci yarı biraz daha oyunun kontrolünün en azından 45 dakikanın son bölümü hariç bir yarım saate yakını biraz daha bizim açımızdan oyun kontrolünü tutan bir görüntüdeydik. Daha iyi, daha olumluydu, baskılarımızı biraz daha iyi oldu. Ama özellikle tabi iki tane bu kadronun en dinamik iki oyuncusunun sakat oluşu, kulübede oturuşu, bu maçta olmayışı bizim reaksiyonda topu rakipten kazanmada ciddi zaaflarımız olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Yerleşik savunmada da keza aynı” dedi.

‘GALİBİYET SEVİNDİRİCİ, EKSİKLER ÇOK BELİRGİN’

Kadroda eksiklerin çok belirgin olduğuna dikkati çeken Tekke, “Sadece bu maçın iki tane olumsuzluğunu söyleyebilirim; reaksiyonlarda zayıftık bence ve yerleşik savunmada. Olumlular, geriden dönmek, kazanmak için oynamak, bu istek birçok oyuncumda bence üst düzeydeydi ama performans olarak daha iyilerini bekliyoruz, olmak zorunda bu. Şimdi bu maçı hemen unutup Kupa’da Van maçına odaklanmamız gerekiyor. Yine sakatlarımız var. Yine zor bir karşılaşma oynayacağız hafta sonu kupa maçından sonra. Dolayısıyla özellikle bu iki haftadır cezalılar, sakatlar sayısını vermeye gerek yok. Herkes kendi sakat ve cezalı oyuncularının sayısını biliyor. Bizimkini de verirsek bizimki de bayağı bayağı var. Galibiyet sevindirici, eksikler çok belirgin. Hemen hemen aynı şeyleri konuşuyoruz ama galibiyet çok önemli. Bundan sonra Çarşamba günkü maça hazırlanacağız. Dinleneceğiz. Devam” diye konuştu.

Augusto ile Folcarelli’nin sakatlıklarına ilişkin de bilgi veren ve Benjamin Bouchouari’nin performansını değerlendiren Tekke, “İkisini de son antrenmanda denedik. Fakat risk alacağımız durumlar olursa belki 15 dakika kullanırız diye konuştuk. Bouchouari, iyi oyuncu, ilk oynadıkları maçta bence gayet beklenen bir performans sergiledi. Özellikle 4 aydır ilk defa 75 dakika oynayan... Tabii ki eksiklikleri var. Ama genel hatlarıyla bakıldığı zaman yetenekleri olan oyuncu. Daha domine oyunu yöneten hepsinin zamanla alakası var. Bana göre yine maçın en iyilerinden biri Muçi’ydi. Bu çocuklar iyi olacaklar. Her şey anlık değil, yetenekleri üzerinden biz elimizden geldiğince her birinden en üst verimi almaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

ATAN: OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, “Öncelikle klişe gibi gözüküyor ama bugün için hiç klişe değil, oyuncularımla gurur duyuyorum. Benim gördüğüm veya saydığım ikinci, üçüncü veya dördüncü net pozisyonumuz gol oldu. Bence 1-0’a kadar zaten oyunu çoktan 1-0, 2-0 yapmamız gereken bir mücadeleydi. İlk 45 dakikanın bana göre tamamını mükemmel oynadık. Bugün farklı bir baskı planıyla sahadaydık. Uzun zamandır benim de çok kullanmadığım bir kişi eksik. 4-1-4-1 baskıyla sahada yer aldık. Oyuncu modelimize göre hem de arkada bir tane genç oyucumuzun olması sebebiyle biraz daha temkinli davranmayı tercih ettik. Bana göre planımız kusursuz işledi, ilk yarı rakibimize bir tane pozisyon vermeden çok önemli net gol pozisyonlarına girerek saha içinde çok iyi konumlanıp rakibin bütün pres aksiyonlarını, kanat atlamalı gelmeye çalıştılar, merkezden bire bir gelmeye çalıştılar. Tamamını kalecimizi de oyuna dahil ederek kırmayı başardık ve ikinci bölgeye, üçüncü bölgeye rahat girişler yaptık. Bir penaltı pozisyonu. Orada anları iyi oynamamız gereken bölümdü. Hücum etmek yerine topa sahip olmaya döndürebilseydik penaltıdan önceki pozisyonu, futbol böyle bir şey. Anları iyi oynamak lazım. Geçiş yapmamız gereken yerden orada Muçi’yi paylaşması gereken iki tane orta saha oyuncumuz geriye yorgun döndüğü için yerleşimde sırtımıza topu yedik ve zamanlama hatası ile bir penaltı yaptırdık. Yani hiç hak etmediğimiz bir gol yedik açıkçası” dedi.

‘BU OYUN SONUCU DA ALACAKTIR’

Oyuncularına tekrardan teşekkür edip, Trabzonspor’a ve Fatih Tekke’ye başarılar dileyen Atan, “Tabii ki sonuç almak çok daha önemli olabilirdi ama bu oyun sonucu da alacaktır, oyuncu da geliştirecektir, bu kulübü rekabet de ettirecektir. Ben öyle düşünüyorum kendi adıma. O yüzden oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Bu arada tekrar söyleyeyim, çok iyi bir hoca takımına karşı, çok iyi bir teknik adamın takımına karşı bana göre ligin en planlı topa sahip olduğunda en planlı takımlarından birine karşı tabii ki zaaflarını maçtan önce konuşmuştuk. Bugün bence biz onları çok iyi kullandık. Karşı presteki reaksiyonlarındaki yavaşlık, ön hattının özellikle merkez kutu dediğimiz dörtlünün preslerdeki yumuşaklığı bizim çok rahat oyun kurmamıza sebep oldu ama onun dışında Trabzon bence çok iyi bir takım. Bence devre arasında eğer düşündükleri takviyeleri yapabilirlerse ligin zirvesinde yer almaya devam edebilecektir” ifadelerini kullandı.