Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelimizin seyir hâlindeyken yanan araca anında müdahale ederek 5 kişilik aileyi tahliye etmeleri takdire şayan bir davranıştır. Ceza infaz kurumu personelimizi bu yüksek sorumluluk bilincinden dolayı tebrik ediyorum. Aracı zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

