Adana’nın Seyhan ilçesinde bir berber dükkanında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3’ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Barış Mahallesi’ndeki berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre husumetli iki grup, dükkan içinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Çatışma dükkan dışında da devam etti. Yaralananlar arasında E.B. (24), A.B. (37), A.D. (40), F.E. (50), A.D. (44), Z.D. ve O.B. bulunuyor.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. E.B., A.D. ve A.D.’nin hayati tehlikesi devam ederken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.