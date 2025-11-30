BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde önceki gün başlayan ve dün gece boyunca etkisini artıran sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü Ayvalık’ta toplam 73 su baskını ihbarı alındı. Ekiplerin tahliye çalışmaları gece boyunca sürerken, bugün öğlen saatlerinde yeniden başlayan sağanak nedeniyle benzer görüntüler tekrar yaşandı.

Dün öğle saatlerinde başlayan yağış, gece etkisini artırarak Ayvalık genelinde su birikintilerine neden oldu. Özellikle Murateli köyü girişindeki yol, yoğun su baskını sebebiyle ulaşıma kapandı. Meteoroloji verilerine göre bölgede son 24 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştü.

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne Ayvalık merkez, Altınova, Cunda ve Sarımsaklı bölgelerinden 73 su baskını ihbarıulaştı. İtfaiye ekipleri gece boyunca 8 araç ve 64 personelle çalışma yürüttü. Ayvalık Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sahada yoğun şekilde görev aldı.

Cadde ve Sokaklar Yarım Saatte Tekrar Göle Döndü

Bugün saat 15.00 sıralarında yeniden başlayan sağanak, yarım saat içinde kentteki cadde ve sokakları yeniden suyla doldurdu. Su baskınlarının etkisini azaltmak için iş makineleri, vidanjörler, kepçeler, kanal açma araçları ve bakım ekipleri ile çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Ayvalık’ta sağanağın gün içinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.