Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli şekilde planlama yaptı. Operasyon öncesi strateji toplantıları gerçekleştirildi, adres analizleri yapıldı.
Şüphelilerin adreslerini belirleyen Emniyet Aranan Şahıslar Timleri (ARAT) ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şafak vakti 200 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyona Özel Harekat ekipleri de destek verdi; bölgeler drone’larla havadan kontrol edildi.
Operasyonlarda; dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve yaralama gibi suçlardan aranan toplam 105 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililer, Ankara genelinde suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.