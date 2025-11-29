CHP'nin 39. Kurultayında ikinci gününde Genel Başkanlık seçimleri yapıldı.

Özgur Özel'in tek aday olarak kurultayda delegeler sandık başında uzun kuyruklar oluşturdu.

Sandıkların kurulduğu bölüm kapısının dar olması, delegelerin sandıklara ulaşmada zorluk çektiği görüldü.



Parti Meclisi Başvuruları

Bu arada Kurultay Başkanı Ayşe Ünlülerden Parti Meclisine başvuruların başladığını ve yarın sabah 08.30' da sona ereceğini söyledi.

CHP Parti Meclisine aday olacaklar 10 delegenin imzasını alması gerekiyor.