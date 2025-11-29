Sakarya'da Deniz Ticaret Odası Müşterek Meslek Komiteleri 7. Toplantısı'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Karadeniz'de iki geminin saldırıya uğradığı ya da patlamadan etkilendiği noktasında bilgi sahibi olduklarını, tüm unsurlarıyla teyakkuz haline geçtiklerini söyledi.

Karadeniz'de yangın çıkan 'KAIROS' gemisinden kurtarılan 25 personel Kocaeli'deki limana getirildi

Kurtarma botu ve romörkörlerini KAIROS gemisine yönlendirdiklerini belirten Uraloğlu, her iki geminin de boş olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, KAIROS gemisinde 25 denizci olduğunu dile getirerek, 'Bunların yangın anında kurtarılması kıymetliydi. Hem onların sağ salim kurtarılması hem de kendilerinin can güvenliğini, sağlığını tehlikeye atmadan operasyon yürütülmesi gerekiyordu. Onun için Kıyı Emniyetindeki arkadaşlar gerçekten cesur şekilde, her türlü tedbiri de alarak orada operasyon yürüttüler ve 25 denizciyi sağ salim öncelikle botlara, sonra da karaya çıkardılar.' diye konuştu.

Kurtarılan denizcilerin herhangi sağlık problemi veya yaralanmalarının olmadığını aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

'Gemide (KAIROS) hala yangın devam ediyor. Dıştaki yangın söndürüldü. Artık geminin içindeki kapalı alanlarda yangın var. Oralarda biraz daha ihtiyatlı olarak müdahale etmek durumunda arkadaşlarımız. Orada şu anda sağlık sıkıntısı, problemi, riski yok. Süreci yakından takip ediyoruz. Boş da olsa bir tanker tehlike arz eder. Bir tankerdeki yangına müdahale etmek gerçekten olağan zamandaki eğitimlerle beraber olur. Bu anlamda da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz sağ olsunlar bunu başarıyla yürüttüler. Kendilerine teşekkür ediyorum.'

VIRAT gemisindeki durum

Bir gazetecinin VIRAT gemisindeki durumla ilgili sorusu üzerine Uraloğlu, gemide patlama ya da saldırı olup olmadığına ilişkin ilerleyen saatlerde ya da günlerde belki daha detaylı açıklama yapma imkanı olacağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, gemide yangın oluşmadığını belirterek 'En azından bu kıymetliydi ama kaptanın 'dron saldırısı var' diye bize yardım çağrısı olmuştu kendi ifadeleriyle. Sahil Güvenlik botlarımız oraya gittiler. Kendilerinin yangın olmadığı için gemiden tahliye talebi olmadı ama bizim Sahil Güvenlik botlarımız yakından takip ediyorlar. Tabii onların muhtemelen karaya çekilmesi; birinci gemideki (KAIROS) yangının sönmesi sonucu, diğeriyle (VIRAT) ilgili de tespitler yapıldıktan sonra ilk limanlara çekilmeleri söz konusu olacak. Bu şekilde süreci yakından takip etmiş olacağız.' ifadelerini kullandı.

Türkiye kara sularındaki durum hakkında soru sorulan Uraloğlu, 'Bizim kara sularımızda bir problem yok, onu söyleyebilirim. Münhasır ekonomik bölge olan bir kesimde bunun olduğunu görüyoruz. Tabii o da bizim için kıymetli. Bütün muhataplarla, ilgili bakanlıklarımızla, kurumlarımızla istişare ediyoruz. Onlar da ilgili muhataplarla istişare halinde. Elbette bunun tekerrür etmemesi için, öncelikle deniz seyrinin, trafiğinin, güvenliğinin sağlanması noktasında elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz.' diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, KAIROS ve VIRAT gemilerindeki son durumu paylaştı

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken yaşanan patlama sonrası yangın çıkan KAIROS isimli boş tankerdeki 25 personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince tahliye edildiği hatırlatıldı.

Kurtarma-12 römorkörü ve Nene Hatun acil müdahale gemisinin gece boyu gemideki yangına müdahale ettiği ve kurtarılan personelin Şile Kovanağzı İskelesi'nde sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtilen açıklamada, 'Gemide açık güvertede yangın bulunmuyor, kapalı kısımlarda ise söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Çevre birimi uzmanları ve dalgıç ekibi yangının söndürülmesi sonrası yapılacak inceleme için bölgede hazır bekliyor.' ifadelerine yer aldı.

Açıklamada, Karadeniz'de İDA saldırısına uğradığı rapor edilen VIRAT isimli gemideki son durum da paylaşılarak, şunlar kaydedildi:

'Gemiye sabah saatlerinde yeniden saldırı gerçekleştirilmiş, sancak bordasında küçük hasar oluşmuştur. Gemide yangın olmadığı raporlanırken, mürettebatın sağlık durumu iyidir. Kurtarma ekipleri herhangi bir kurtarma talebi olmadığı için güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklemektedir. Gemi stabil durumunu korurken, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır.'