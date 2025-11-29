❄️ Kış Lastiği Ne Zaman Takılmalı?

Türkiye’de şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık’ta başlıyor ve 1 Nisan’a kadar devam ediyor.

Ancak uzmanlar, özel araç sahiplerinin de hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü anda kış lastiğine geçmesi gerektiğini belirtiyor. Çünkü kış lastiği yalnızca kar yağdığında değil, soğuk ve ıslak zeminde de büyük önem taşıyor.

Kış Lastiği Takılması Gereken Tarihler

Zorunlu tarihler: 1 Aralık – 1 Nisan

Özel araçlar için önerilen dönem: Kasım ortası – Nisan başı

Sıcaklık kriteri: 7°C altı

🧊 Kış Lastiği Neden Bu Kadar Önemli?

✔️ 1. Soğuk Havalarda Yol Tutuşunu Artırır

Kış lastiklerinin kauçuk yapısı, soğuk havalarda sertleşmediği için yola daha iyi tutunur. Yaz lastikleri ise düşük sıcaklıkta sertleşerek fren mesafesini uzatır.

✔️ 2. Karlı ve Buzlu Zeminde Güvenliği Artırır

Daha derin diş yapısı sayesinde karlı zeminde aracı daha stabil hale getirir, kayma riskini azaltır.

✔️ 3. Fren Mesafesini Kısaltır

Testlere göre kış lastiği, karla kaplı bir yolda yaz lastiğine göre fren mesafesini %50’ye kadar azaltabilir.

✔️ 4. Yasal Zorunluluk (Ticari Araçlarda)

1 Aralık – 1 Nisan arasında ticari araçlara denetimlerde kış lastiği kontrolü yapılır.

Kurala uymayan sürücülere idari para cezası uygulanır.

🚗 Kimler Kış Lastiği Takmak Zorunda?

Ticari araçlar (kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, ticari taksi) → Zorunlu

Şehirlerarası yük/yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlar → Zorunlu

Özel otomobiller → Zorunlu değil fakat güvenlik için şiddetle öneriliyor

🌨️ Uzmanlardan Sürücülere Kış Uyarısı

Uzmanlar, araç sahiplerine şu önerilerde bulunuyor:

Kış lastiği takmayı son güne bırakmayın

Lastiklerin diş derinliği 4 mm altında olmamalı

Tüm lastiklerin aynı marka ve ölçüde olması önemli

Kış lastiği zincirin yerine geçmez, yoğun kar durumunda zincir bulundurulmalı