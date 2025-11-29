Ceza Artışı ve Yeni Uygulamalar

2026 yılında trafik cezalarına uygulanacak olan yeniden değerleme oranı %25,49 olarak belirlendi.

Bu kapsamda, 2025’te 2.167 TL olan kırmızı ışık ihlali ve belirli hız sınırı aşımı cezaları, 2026 için yaklaşık 2.719,4 TL olarak güncellendi.

Hız limitini aşma, yayaya yol vermeme, emniyet kemeri/ kask/ koruyucu gözlük gibi kurallara uymama, yanlış park/ duraklama gibi yaygın trafik ihlallerinin cezaları da bu artıştan etkilenecek.

Ayrıca, yeni yasa teklifleri kapsamında hız limitini ciddi oranda aşan, hatalı şerit değiştiren, kırmızı ışık ihlali yapan, drift ya da makas gibi tehlikeli sürüş yapan sürücülere yönelik ceza ve ehliyet süresi uzatımı gibi yaptırımlar gündemde.

Ne Değişiyor ve Kimleri Etkiliyor?

Yeni ceza tarifesi; büyükşehirlerde yoğun araç trafiği ile karşılaşan sürücüler, toplu taşıma ve servis kullananlar, motosiklet scooter gibi araç kullananlar için özellikle önemli. Çünkü hem radar / kamera kontrolleri hem yol denetimleri artacak hem de ceza oranları özellikle hassas kurallarda ciddi biçimde artmış olacak.

Yetkililer, bu düzenlemeyle trafikte güvenliği artırmayı, trafik ihlallerini caydırıcı hale getirmeyi hedeflediklerini söylüyor.

Uyarı: Ceza Zamları & Denetimler Başlıyor

1 Ocak 2026 itibarıyla yeni ceza tarifesi yürürlüğe girecek.

Sürücülerin kurallara dikkat etmesi hız limiti, trafik ışıkları, emniyet kemeri, kask, şerit kuralları, makas/ drift yapmama vb. önem kazanıyor.

Özellikle büyük şehirlerde yaşayan veya toplu taşıma dışında araç kullanan vatandaşların bu düzenlemelerden doğrudan etkilenmesi bekleniyor.