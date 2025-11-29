✅ Sabit Fiyatlar: Ne Kadar Olacak?

Dana kıyma: kg başına 485 TL

Dana kuşbaşı et: kg başına 510 TL

Tereyağı: kg başına 384 TL

Bu fiyatlar, 31 Aralık 2025’e kadar sürecek kampanya kapsamında, PERDER üyesi marketlerde tüketicilere uygulanacak.

🧑‍🤝‍🧑 Neden Bu Karar Alındı?

Son dönemde gıda enflasyonunun yurt genelinde yükselmesi, hane bütçelerini ciddi şekilde zorluyordu.

PERDER ve ESK yapılan anlaşmayla, temel gıda maddelerinde spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Özellikle kırmızı et ve tereyağı gibi temel gıda ürünlerinde fiyat sabitlemesi, yıl sonuna dek tüketicilere nefes aldıracak bir önlem olarak görülüyor.

Peki Bu Gerçekten “Sabit Fiyat” mı, Yoksa Ortalama Fiyat mı?

Uzmanlar, bu tip kampanyaların “gerçek fiyat sabitlemesi” mi yoksa “ortalama fiyat uygulaması” mı olduğuna dikkat çekiyor. Çünkü girdi maliyetleri (yem, nakliye, enerji vb.) yüksek olduğu sürece; tedarik zincirindeki dalgalanmalar fiyatları yeniden yukarı çekebilir.

Öte yandan, bu uygulama en azından yıl sonuna dek kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının belirli bir bandın üzerine çıkmasını engellemeye yönelik somut bir adım.

Ne Anlama Geliyor? Tüketiciler ve Piyasa Açısından

Aile bütçesini zorlayan vatandaşlar için yıl sonuna dek kıyma, kuşbaşı ve tereyağında belli fiyat garantisi.

Marketlerde satın alım planlaması yaparken bütçe kontrolü açısından kolaylık.

Ancak, kampanya süresi sona erince fiyatların ne olacağı belirsiz tüketicilerin bu konuda temkinli olması öneriliyor.