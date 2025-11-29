Soruşturmaya Dahil 35 Futbolcunun Başvuruları Sonuçlandı

TFF’nin resmi açıklamasına göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) geçtiğimiz haftalarda verdiği cezalar için Tahkim Kurulu'na yapılan başvurular incelendi ve tamamı oy birliğiyle reddedildi. Böylece futbolculardan bazılarına verilen men cezaları, para cezaları ve disiplin yaptırımları resmen onanmış oldu.

Kurul, dosyadaki delillerin yeterli olduğunu ve PFDK'nın kararlarında usule aykırılık bulunmadığını belirtti.

Futbol Dünyasında Deprem Etkisi Yarattı

Soruşturma kapsamındaki futbolcuların büyük kısmının farklı liglerde forma giymesi, kararı daha da önemli hale getirirken, kulüplerin bu gelişme sonrası nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

Uzmanlar, Tahkim Kurulu kararının ardından soruşturmanın genişletilebileceği ve yeni isimlerin dosyaya eklenebileceği görüşünde.

Kulüplerin ve Futbolcuların Yeni Hukuki Adımı Ne Olacak?

Tahkim Kurulu kararları TFF nezdinde kesin olmakla birlikte, bazı futbolcuların CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) yolunu değerlendirebileceği iddia ediliyor. Hukukçular, CAS sürecinin uzun ve zorlu bir prosedür olduğuna dikkat çekiyor.

Kamuoyu Süreci Yakından Takip Ediyor

Son dönemde artan bahis ve şike iddiaları, futbol kamuoyunda büyük tartışmalara neden olurken, Tahkim Kurulu’nun bu kararı sürecin ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

TFF’nin önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar yapması bekleniyor.