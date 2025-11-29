Ankara’da metroda yaşanan tartışma sırasında bir yolcuyu başından yaralayan özel güvenlik görevlisi F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, akşam saatlerinde metro istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, özel güvenlik görevlisi F.A. ile bir yolcu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.A., yolcuyu başından yaraladı. Kafasında kırık tespit edilen yolcu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası gözaltına alınan F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan F.A., “nitelikli yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.