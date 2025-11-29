Kayserispor'a evinde yenilen Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, görevinden ayrıldığını açıkladı.

İstifa kararını duyuran Palut, “Maçı konuşmak istemiyorum. En azından kendim ve ekibim adına maç değerlendirmesi yapmak istemiyorum.” diyerek sözlerine başladı.

Daha sonra, “2,5 yıldır burada çalışıyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir kulüp. Çok iyi insanlar var. Artık geldiğimiz an itibarıyla hayatım boyunca bir görevde geri adım atmak hiç tarzım değil ama bu takıma yeni bir ses lazım. Bu takıma yeni dokunuşlar lazım.” ifadelerini kullandı.

Palut ayrıca, “Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Bütün sorumluluk benim üzerimde. Kulübümüzün yöneticilerine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Kalbini kırdığım insanlar haklarını helal etsinler.” diyerek veda ettiğini belirtti.