Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, Başkent Ankara’da ATO Congresium’da düzenlenen iki günlük kültür diplomasisi programı “Al Bait Al Emarati – Birleşik Arap Emirlikleri Evi / Kültür Buluşması”nın açılışını bugün gerçekleştirdi. Programın açılış töreni, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri’nin katılımıyla yapıldı. Törenin ardından Büyükelçi ez-Zahiri, davetli basın mensuplarıyla bir araya gelerek etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BAE Ankara Büyükelçiliği, bugün Ankara’da başlayan ve iki gün boyunca devam edecek kapsamlı bir kültür diplomasisi programına ev sahipliği yapıyor. ATO Congresium’dadüzenlenen ve halka açık olarak gerçekleştirilen “Al Bait Al Emarati – Birleşik Arap Emirlikleri Evi / Kültür Buluşması”, BAE kültürünün farklı yönlerini Başkent’e taşıyan en kapsamlı kültürel diplomasi etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri’nin katılımıyla açılışı yapılan “Al Bait Al Emarati – Birleşik Arap Emirlikleri Evi / Kültür Buluşması” kapsamında hem BAE’nin köklü kültürel mirası hem de ülkenin ulusal birlik anlayışı ziyaretçilere kapsamlı bir şekilde tanıtılıyor.

“Al Bait Al Emarati – Birleşik Arap Emirlikleri Evi / Kültür Buluşması”, iki ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik düzeyde değil, toplumdan topluma temasla ve kültür aracılığıyla derinleştiği örnek bir kültür diplomasisi adımı niteliği taşıyor. Deniz, çöl ve dağ hikâyelerinden geleneksel atölye ürünlerine, halk danslarından BAE gastronomisine, kısa film gösterimlerinden ulusal gün kutlamasına uzanan içerikler, BAE’nin köklü mirasını ve geleceğe dönük vizyonunu Ankara’da görünür kılmayı hedefliyor.

Bir “Ev” İçinde Anlatılan Kültür

“Al Bait Al Emarati”, yani “Birleşik Arap Emirlikleri Evi / Kültür Buluşması”, yalnızca bir sergi olarak değil, BAE geleneklerinin sıcaklığıyla ziyaretçilerini karşılayan bir kültürel deneyim alanı olarak tasarlandı. Ziyaretçiler, BAE kültürünün temel unsurlarını dokunarak, izleyerek, duyarak ve tadarak keşfetme imkânı bulacak.

Etkinlik alanının ilk bölümünde; deniz, çöl ve dağların BAE tarihindeki yeri çarpıcı görseller eşliğinde anlatılacak. Katılımcılar için hazırlanan coğrafi betimlemelerle, ülkeniz denizle kurduğu derin bağı, ülkenin en güçlü simgelerinden birini yansıtan çölde yolculukların ritmi ve ülkenin toplumsal belleğinde önemli yere sahip olan dağ köylerinin mimarisi, yaşam biçimleri ziyaretçilere sunulacak.

El Sanatlarının Yaşayan Mirası: Sadu, Telli, Burka

“Birleşik Arap Emirlikleri Evi / Kültür Buluşması”nda BAE’li kadın zanaatkarların yaptığı geleneksel ürünlerin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Sadu dokuma, telli nakışı ve burka yapımı, canlı performanslarla Ankara’da sergilenecek. Bu el sanatları, Emirlik toplumunda kadınların kültürel hafızayı taşıyan ve aktaran rolünü somut biçimde görünür kılıyor. Zanaat kültürü bölümünde ayrıca Al Ghadeer Emirlik Zanaatları Projesi ve OShala tasarım markası da yer alacak; her iki proje, geleneksel el sanatlarının çağdaş tasarımla buluşma biçimini temsil ediyor.

Ali bin Numan Al-Harbiya Grubu ile Geleneksel Halk Dansları

“Birleşik Arap Emirlikleri Evi / Kültür Buluşması” kültürel programında, BAE’nin geleneksel halk danslarından biri olan Harbiya performansı da ziyaretçilerle buluşacak. Ali bin Numan Al Harbiya Grubu’nun sahneleyeceği gösteriler, topluluk kimliğini, birlik anlayışını ve sözlü tarih geleneklerini Ankara’ya taşıyacak. Bu performans, BAE kültürünün ritmik ve dinamik ifadesi olarak etkinliğe ayrı bir hareketlilik katacak.

BAE Mutfağının Lezzetleri Deneyimlenecek

Etkinliğin misafirperverlik alanında, geleneksel Arap kahvesi ve hurma ikram edilecek. Kahve, BAE kültüründe yalnızca bir ikram değil; karşılama, paylaşma ve kabulün simgesel bir ritüeli olarak öne çıkıyor. Ayrıca BAE mutfağının sevilen lezzetleri luqaimat, raqaq ve jabab da ziyaretçilerin tadımına sunularak, kültürün yalnızca izlenen değil, aynı zamanda deneyimlenen bir boyut kazanması sağlanacak.

Geçmiş ve Sürdürülebilir Gelecek: “Atalarımızın Yolu”

“Birleşik Arap Emirlikleri Evi / Kültür Buluşması” programı kapsamında “Atalarımızın Yolu” isimli kısa film de gösterilecek. Film, BAE’nin sürdürülebilirlik vizyonunu kültürel kökleriyle ilişkilendirerek aktarıyor; göçebe yaşamın doğayla kurduğu dengeden modern karbon nötr hedeflerine uzanan yolculuğu ziyaretçilere sunuyor.

54. Birlik (Union) Günü Ankara’da Kutlanacak

Bugün başlayan programın son gününde ise, Birleşik Arap Emirlikleri’nin kuruluş yıl dönümüne ayrılmış durumda. 1971’de ilan edilen federal birlik yapısı, ülkenin kimliğini, istikrarını ve kalkınma vizyonunu tanımlayan temel yapı taşlarından biri olarak vurgulanıyor.

Resmî programda BAE ve Türkiye milli marşlarının okunması, iki ülke yetkililerinin konuşması, onur konuğunun hitabı, kültürel gösteriler yer alacak. Bu tören, BAE’nin birlik anlayışını ve Türkiye–BAE ilişkilerinin ulaştığı çok yönlü iş birliğini diplomatik bir çerçevede Ankara kamuoyuna aktarmayı hedefliyor.

BAE Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı

Programın açılış töreninin ardından BAE’nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ekonomik, enerji, ticaret ve turizm alanlarındaki gelişmelere ilişkin kapsamlı bir değerlendirmede bulunan ez-Zahiri, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.