Başkentte Emin Antik Sanat Merkezi ev sahipliğinde, 31 değerli sanatçının eseri "Rengin Ahengine Boyanan Düşler" adlı sergisi coşkulu bir etkinlikle sanatseverlerle buluştu. Etkinlik, 29 Kasım- 25 Aralık tarihleri arasında devam edecek olup, sanatçıların düşlerini süsleyen kıymetli 70 eser, başkentli sanatseverlerin büyük ilgisini çekti.

"Bu Sergi Vefa Sergisidir"

Etkinliğin açılış konuşmasında Emin Antik Sanat Merkezi sahibi İbrahim Terzioğlu'nun ifadeleri şöyle: "Değerli sanatçı dostlar ve sanatseverler etkinliğimize hoşgeldiniz. Yine bir kış ve sonbaharı çağrıştıran bir cumartesi etkinliğiyle karşınızdayız. Bu sergi vefa sergisidir. Geleneksel hale getirdiğimiz iki ve üç yılda gerçekleştirdiğimiz bir sergidir. Sulu boya sanatı ne yazık ki Türk Akademisi'nde yerini ve varlığını çok kolay kabul ettirebilmiş bir dal değildir. Türkiye'de biraz daha, genç kabul edilmiş bir daldır. Dolayısıyla biz de sanatın hiçbir dalını ötekinden daha önemli ya da önemsiz görmemek suretiyle bu sergiyi bir gelenek haline dönüştürdü." şeklinde konuştu.

"2015 yılından itibaren sulu boya tekniğine yoğunlaştım"

Sonsöz Gazetesi Muhabiri Şevval Ateş'e eserleri hakkında bilgi veren, sanatçı Erdem Öztürk'ün ifadeleri şöyle: "Sivasta ikamet etmekteyim. Görsel Sanatlar Öğretmeniyim, aynı zamanda ilkokul beşinci sınıftan beri resim yapıyorum. Tabi ilk başlangıç düzeyi, temel sanat eğitimini almak üzere üniversite sürecim Cumhuriyet Üniversitesi'nde aldım. Dolayısıyla 2015 yılından itibaren sulu boya tekniğine ağırlık verdim. 2015 yılına kadar yağlı boya, pasta ve boya tekniğinde eserler ürettim. Ama ağırlıklı olarak 2015 yılından sonra sulu boya çalışmaya başladım. 2019 yılında ilk kişisel sergimi açmış oldum. Sonrasındaki zaman diliminde ise karma sergilerde aktif bir şekilde rol aldım. Sanat etkinliğimizi küratörümüz Ümit Yaşar beyin yapmış olduğu etkinlikte bulunmuş olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"İstanbul ve Doğa Manzara ağırlıklı çalışmaktayım"

Eserlerinde daha çok İstanbul ağırlıklı çalıştığını vurgulayan sanatçı Öztürk'ün satırbaşları şöyle: "Ağırlıklı olarak manzara çalışmaktayım. Manzara eserleri içerisinde de İstanbul görünümlerini daha çok kuşbakışı perspektifiyle vermekteyim. Bunun yanısıra eserlerimde sadece İstanbulla sınırlamıyorum. Doğa manzaralarından göl tekniklerine eserlerimde de görebilirsiniz. Dolayısıyla eserlerimde ağrılıklı olarak İstanbul ve doğa manzaraları bol bol kullanıyorum." diye konuştu.

Etkinlikte açılışın konuşmasının ardından misafirlere müzik dinletisi ve ikramlıkların dağıtılması ardından son verildi.