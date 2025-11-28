Altındağ’da lokanta, kafe, kasap ve şarküteri ürünü satışı yapan işletmeler belediye ekipleri tarafından mercek altına alındı. Yapılan kontrollerde beş iş yerinde mevzuata aykırılıklar tespit edilerek idari yaptırım uygulandı. Standartlara uygun olmayan gıdalar ise toplatılarak yok edildi.

Son günlerde artış gösteren gıda zehirlenmesi vakaları üzerine harekete geçen Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki işletmeleri detaylı şekilde denetledi. Lokanta ve kafelerden kasap ve şarküterilere kadar geniş kapsamlı yapılan denetimler, ilçe sakinlerinden de olumlu geri dönüş aldı.

UYGUNSUZ GIDALAR TOPLATILIP YOK EDİLDİ

Kontroller sırasında üzerinde üretim ya da son kullanma tarihi bulunmayan ya da tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek imha edildi. Yaklaşık 250 kilogram tavuk ürününe zabıta tarafından el konuldu. Ayrıca tüm işletmeler, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve halk sağlığını riske atacak uygulamalara izin verilmemesi konusunda uyarıldı; işletme sahiplerine gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Zabıta ekipleri, denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.

“VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÖNCELİK”

Halk sağlığını tehdit edecek hiçbir duruma göz yummayacaklarını vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, “Gıda kaynaklı zehirlenme vakalarının arttığını üzülerek görüyoruz. Bu nedenle ekiplerimiz hızla sahaya çıktı ve gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Sağlık her şeyin başında gelir, Altındağlı hemşehrilerimizin sağlığı da bizim için son derece kıymetli. Bu konuda hiçbir taviz vermeyeceğiz” dedi.

Başkan Tiryaki, vatandaşların da denetim sürecine katkı sağlayabileceğini belirterek şu çağrıyı yaptı: “Karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluğu 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi’ne, belediyemizin sosyal medya hesaplarına veya WhatsApp hattına iletebilirler. Halkımızla iş birliği bizim için çok değerli.”