Altındağ Belediyesi, ücretsiz sağlık taramaları kapsamında 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ne özel etkinlikler düzenledi. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde gerçekleştirilen program, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirildi. Etkinlikte Altındağlı kadınlara hem diyabet hakkında bilgilendirme yapıldı hem de diyabet taraması uygulandı.

Diyetisyen Nilüfer Elmalı tarafından verilen eğitimde; diyabetin ne olduğu, diyabet türleri, hastalığın belirtileri, hiperglisemi ve alınabilecek önlemler ile diyabeti önlemeye yönelik beslenme önerileri ele alındı. Eğitim sonrasında katılımcıların kan şekeri ölçümleri yapıldı, boy ve kilo değerleri kontrol edilerek kişiye özel tavsiyelerde bulunuldu. Altındağlı kadınlar, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Veysel Tiryaki’ye teşekkür etti.

“Türkiye’de Her 100 Kişiden 14’ü Diyabetli”

Diyetisyen Elmalı, diyabetin yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada giderek yaygınlaşan bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

“2030 yılında dünya genelindeki diyabetli sayısının 643 milyon kişiye ulaşacağı öngörülüyor. Bu artış, beslenme alışkanlıklarımızın bozulması ve fiziksel aktivitenin azalmasıyla doğrudan ilişkili. Sağlıksız beslendikçe ve hareketsiz oldukça oran daha da yükselecek. Diyabet, dünyada ölüm nedenleri arasında 8’inci sırada yer alırken, Türkiye’de her 100 kişiden 14’ü diyabetli. Ülkemizde 20-79 yaş arası diyabetli birey sayısı ise 7 milyon civarında.”

Elmalı, diyabetten korunmak için düzenli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekerek, karbonhidrat tüketiminin doğru zamanda ve doğru miktarda yapılması gerektiğini, protein ve minerallerin dengeli alınması, bol su içilmesi, yağlı gıdalardan uzak durulması ve öğün atlamamanın sağlığı koruduğunu vurguladı.