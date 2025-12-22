Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen ve her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirilen “Pazar Buluşmaları” bu hafta Doğantepe ve Feridun Çelik Mahallesi sakinlerinin katılımıyla yapıldı. Başkan Veysel Tiryaki’nin ev sahipliğinde Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi’nde düzenlenen kahvaltı programı, vatandaşları aynı sofrada buluşturdu.

Programa katılan mahalle sakinleriyle yakından ilgilenen Başkan Tiryaki, Altındağlılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üç ayların başlangıcına denk gelen buluşmanın anlamına dikkat çeken Tiryaki, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade ederek Ramazan ayına sağlık ve huzurla ulaşma temennisinde bulundu.

Kahvaltı programına katılan vatandaşlar ise organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Tiryaki’ye ve Altındağ Belediyesi’ne teşekkür etti. Doğantepe Mahallesi sakinlerinden 73 yaşındaki Mülkiye Türkyılmaz, komşularıyla birlikte programa katıldıklarını belirterek, etkinliğin sıcak ve samimi bir ortamda geçtiğini söyledi.

Her hafta sonu farklı mahallelerden vatandaşlarla bir araya geldiklerini vurgulayan Başkan Tiryaki, pazar buluşmalarının önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini belirtti. Bu buluşmalar sayesinde vatandaşlarla birebir temas kurduklarını ifade eden Tiryaki, aynı sofrada paylaşımın ve sohbetin önemine dikkat çekti.