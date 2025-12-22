İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.

Gazeteci Emrullah Erdinç Kimdir?

Emrullah Erdinç, Türkiye medyasının tanınan gazetecilerinden biridir. 1977 yılında İstanbul’da doğmuştur ve gazetecilik kariyerine 1996 yılında Günaydın gazetesinde başlayarak mesleğe adım atmıştır.

Kariyeri boyunca Hürriyet ve Akşam gibi önemli gazetelerde muhabir olarak çalışmış; 1999’da ATV Haber Merkezi’ne geçerek televizyon haberciliğine yönelmiştir. Daha sonra Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmış ve CNN Türk Haber Merkezi’nde polis-adliye muhabiri olarak görev almıştır.

2018-2023 yılları arasında Kanal D Haber Müdürlüğü görevini yürütmüş ve uzun yıllar ana akım medyada önemli haberlerin hazırlanmasında rol almıştır.

Erdinç aynı zamanda kitaplarıyla da bilinen bir yazardır. Eserleri arasında Etiler Koğuşu, Bir Metropol Hikâyesi: Burçin Bircan, Parola Zehir ve Ne Şike Bitti Ne Sevdam gibi kitaplar yer alır.

Güncel dönemde, sosyal medya ve YouTube üzerinden de gündemdeki dava ve olaylarla ilgili analizler ve açıklamalar yapan bir gazeteci olarak geniş bir takipçi kitlesi bulunmaktadır.

Özel hayatında evli ve bir çocuk babasıdır.