Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bugün Gar İstasyonu’nda yaşanan ve metronun tedbir amacıyla boşaltılmasına neden olan olayla ilgili açıklama yaptı. Belediyeden yapılan duyuruda, yangın alarmının devreye girmesiyle birlikte otomatik anons sisteminin çalıştığı ve bu durumun yolcular arasında kısa süreli paniğe yol açtığı belirtildi.

Alarm sonrası inceleme başlatıldı

Olayın hemen ardından detaylı bir inceleme gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda yangın alarmının bir kişi tarafından bilinçli şekilde aktive edildiğinin belirlendiği ifade edildi. ABB, yaşanan durumla ilgili hukuki sürecin başlatılacağını ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.