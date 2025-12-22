Batman’ın Merkez ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Kazım Arıca Caddesi’nde bulunan tek katlı bir evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"Alevler akşam saatlerinde yükseldi"

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Evde yapılan incelemede 85 yaşındaki Abdurrahman Unutur’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Dumandan etkilenen 75 yaşındaki eşi Z.U. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Z.U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı.