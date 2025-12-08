Batman’ın Gercüş ilçesinde bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 4’ü çocuk, 7 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyü Öteyaka mezrasındaki bir evde meydana geldi. Murat K. (41), Kezban K. (39), Zeynep K. (16), Hamza K. (11), Taha K. (4) ve Rıdvan K. (3), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Aileye yardım etmeye çalışan ismi öğrenilmeyen kişi de gaza maruz kaldı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenenler, ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesine, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, ilçede ihbara giden ambulanslardan biri, köy yolunda çamura saplanınca İl Özel İdaresi ekiplerine haber verildi. Ambulans, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)