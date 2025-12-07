Van, akşam saatlerinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre deprem, saat 22.17.30'da Derebey bölgesinde kaydedildi. Sarsıntının 5.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

Depremin sığ olması nedeniyle Van merkez ve çevre ilçelerde daha etkili hissedildiği bildirildi. Kısa süreli paniğe yol açan deprem sonrası vatandaşların dışarı çıktığı görüldü.

İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin olumsuz ihbar yapılmadı. Yetkililer bölgedeki incelemelerin sürdüğünü aktardı.