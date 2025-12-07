İletişim Başkanı Burhanettin Bulut, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aitmiş gibi paylaşılan sözde görüşme planlarının tamamen asılsız olduğunu ifade etti. Bulut’un açıklaması, hem devlet kurumlarının güvenilirliği hem de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından kritik bir mesaj niteliği taşıyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Bulut, açıklamasında bu iddiaların bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yayılmasının Türkiye’nin güvenlik politikalarını olumsuz etkileme amacı taşıyabileceğini vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temasları ve planlamaları hakkında bilgi paylaşma yetkisinin yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve diğer yetkili kurumlarda olduğunu hatırlattı.

İletişim Başkanı Burhanettin Bulut, sosyal medyada yayılan dezenformasyonlara karşı toplumun daha hassas olması gerektiğini belirterek, yanlış bilgi üretimine karşı ciddi uyarılarda bulundu. Bu çerçevede yapılan açıklama, hem devlet iletişiminde şeffaflığın hem de kamusal güvenin korunması açısından önemli görülüyor.

Bulut: Kamuoyu Yanlış Bilgilendiriliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Bulut, açıklamasında dolaşıma sokulan iddiaların asılsız olduğunu açıkça belirtti. Bulut, söz konusu iddiaların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde yer almadığını ifade ederken, bu tür haberlerin kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltma amacı taşıdığını vurguladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Bulut, açıklamasında ayrıca Türkiye’nin güvenlik politikalarını hedef alan manipülasyonların arttığını ve bu nedenle resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medya üzerinden yayılan içeriklerin doğruluğunun teyit edilmeden paylaşılmasının zararlı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

İletişim Başkanı Burhanettin Bulut, bu tür mesnetsiz iddiaların devletin yürüttüğü güvenlik süreçlerini farklı yönlere çekmeyi amaçladığını belirtti. Bu nedenle kamunun, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Yetkili Makamlar Dışındaki Açıklamalara İtibar Edilmemeli

İletişim Başkanı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temaslarıyla ilgili bilgilerin yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı veya yetkilendirilmiş devlet kurumlarınca açıklanabileceğini ifade etti. Bulut, sosyal medya üzerinden yapılan hiçbir paylaşımın bu kurumlar dışında resmi bilgi olarak kabul edilemeyeceğini belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Bulut, yanlış bilginin en hızlı yayıldığı alanlardan biri olan sosyal medyada dezenformasyonun giderek arttığını vurguladı. Bu nedenle vatandaşların özellikle resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara karşı çok daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

İletişim Başkanı Burhanettin Bulut, kamuoyunun resmi açıklamalar dışında yapılan iddialara karşı bilinçli davranmasının, toplumsal bilgi güvenliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu açıklama, hem kurumların itibarını hem de kamu güvenliğini korumak amacıyla yapıldı.

Dezenformasyon Uyarısı: Toplumun Duyarlı Olması Önemli

İletişim Başkanı Burhanettin Bulut, dezenformasyonun yalnızca bireyleri değil, devlet politikalarını da hedef alabileceğini belirtti. Bu nedenle toplumun, özellikle kritik dönemlerde yayılan yanlış bilgilere karşı daha hassas olması gerektiğini ifade etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Bulut, sosyal medyada hızla yayılan yanlış bilgilerin devlet kurumlarına duyulan güveni zedelediğini ve bunun ulusal güvenlik açısından risk oluşturduğunu belirtti. Yapılan açıklama, dezenformasyonun önüne geçmenin bir devlet politikası olduğuna işaret ediyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Bulut, vatandaşların resmi kaynaklara yönelmesinin bilgi kirliliğini önlemede etkili olacağını söyledi. Bu çerçevede yapılan her açıklama, Türkiye’nin iletişim politikalarının şeffaf ve güvenilir olması adına büyük önem taşıyor.

Kamuoyunun Bilgilendirilmesinde Resmi Kurumlara Güven Çağrısı

İletişim Başkanı Burhanettin Bulut, kamuoyuna yaptığı açıklamada, toplumun doğru bilgiye erişiminde resmi kurumlara güvenilmesi gerektiğini tekrar hatırlattı. Bulut’un uyarısı, özellikle sosyal medya kullanıcılarının bilgi paylaşırken daha bilinçli olmaları gerektiğini vurguluyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Bulut, sosyal medyada hızla yayılan yanlış bilgilerin ulusal çıkarları hedef alabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle bilgi paylaşımında doğruluğu teyit edilmiş, resmi kaynaklardan alınan açıklamaların esas alınması gerektiğini belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Bulut, yapılan bu açıklamayla, kamuoyunun bilgilendirilmesinde devlet kurumlarının güvenilirliğini bir kez daha vurguladı. Bu mesaj, aynı zamanda yanlış bilginin önüne geçme çabalarının sürdüğünü gösteriyor.