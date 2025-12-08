İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında polise ateş açılması sonucu ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Çekmeköy’de bir adrese gerçekleştirilen uyuşturucu baskını sırasında meydana geldi. Operasyon esnasında şüphelilerin açtığı ateş sonucunda polis memuru Albayrak ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Albayrak, doktorların uzun süren çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.