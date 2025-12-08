İstanbul Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, motosiklete çarptıktan sonra takla attı. Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.15 sıralarında Küçükbakkalköy Vedat Günyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgi göre, Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 34 EDE 942 plakalı otomobilin sürücüsü aynı yönde seyir halinde olan 34 KAC 711 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklete çarpan otomobil takla attı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.