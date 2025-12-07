Milyonlarca emeklinin gözü yeni yıl zammına çevrilmiş durumda. TÜİK’in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte emeklilerin 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Şimdi maaş artışını kesinleştirecek son halka olan aralık enflasyonu bekleniyor.

5 aylık enflasyon farkı belli oldu

Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 açıklandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 11,20 oldu. Ocak 2026’da maaşlara eklenecek net zam, aralık ayı verisiyle kesinleşecek.

Aralık enflasyonu zammı nasıl değiştirecek?

Ek tahminlere göre aralık ayı enflasyonu;

%1 açıklanırsa zam %12,31 ,

%1,5 olursa zam %12,87 , Mobilya sektörü Antalya’da bir araya geldi İçeriği Görüntüle

%2 gelirse zam %13,42 olacak.

Bu tabloda emeklilerin ocak ayında alacağı yeni maaşlar da buna göre şekillenecek.

En düşük emekli maaşı 19 bin TL’yi geçebilir

Mevcut durumda en düşük emekli maaşı, 5 aylık zam farkı olan yüzde 11,2 ile hesaplandığında 18 bin 772 TL’yeyükselmiş görünüyor. Aralık ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte taban maaşın 19 bin TL’nin üzerinde olması bekleniyor.

Emekliler için yeni yılın en kritik verisi olan aralık enflasyonu, 2026 ocak zammını kesin olarak belirleyecek.