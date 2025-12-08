Ekrem İmamoğlu, bugün saat 11.00’de Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi yerleşkesindeki mahkemede, “diploma” davasının üçüncü duruşmasında savunma verecek. İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alınmış, 23 Mart’tan bu yana tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor.

Hazırlanan iddianamede İmamoğlu için toplamda 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Dava, sahte diploma iddialarına verdiği tepki nedeniyle yöneltilen “hakaret” suçlaması üzerinden ilerliyor.

Neden Dava Açıldı?

Süreç, bir kişinin sosyal medyada ortaya attığı “İmamoğlu’nun diploması sahte” iddiasıyla başladı. Yapılan resmi incelemelerde İmamoğlu’nun diplomasının gerçek olduğu üniversite kayıtlarıyla teyit edildi.

Bu kez İmamoğlu’nun iddiayı ortaya atan kişiye yönelik yaptığı açıklamalar, “hakaret” suçlamasıyla savcılık tarafından değerlendirildi ve dava açıldı.

Bugünkü duruşmada İmamoğlu’nun, sözlerinin siyasi eleştiri kapsamında olduğunu savunması bekleniyor.

CHP’den Silivri Çağrısı

Duruşma öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları Silivri’deki duruşmaya davet etti. Çelik, diploma iptali iddiaları ve açılan davalara karşı hukuki ve siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek dayanışma çağrısında bulundu.