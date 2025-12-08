Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı. Kentte sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.

Diyarbakır’da etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalırken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Diyarbakır Havalimanı’nda da bazı uçuşlarda gecikmeler meydana geldi.

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesinin süreceği belirtilirken, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği kaydedildi.