Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zeka destekli sohbet uygulamalarının artık yalnızca bilgi sunmakla kalmayıp, geçmişte yaşamış edebiyatçı, sanatçı ve düşünürlerle “karşılıklı sohbet” imkanı sağladığını açıkladı. Kırık, “Sanki yaşadığı dönemde karşılıklı sohbet ediyormuş gibi diyalog kurabiliyorsunuz” dedi.

Yapay zekadaki hızlı gelişim, günlük yaşamdan eğitime, sanattan hukuka pek çok alanda köklü dönüşümlere yol açtı. Prof. Dr. Kırık, sohbet robotlarının gelişerek kullanıcıların geçmişte yaşamış önemli isimlerle diyalog kurabileceği uygulamalara dönüştüğünü belirtti. Kırık, “Ünlü edebiyatçıların, sanatçıların ve tarihi şahsiyetlerin eserleri ile yaşadıkları dönemlere ait bilgiler sisteme yüklendiğinde, kullanıcılar sorularına analiz edilmiş yanıtlar alabiliyor. Görsel destekle de sanki o kişiyle yaşadığı dönemde sohbet ediyormuş gibi iletişim kurulabiliyor” diye konuştu.

Örneğin Atatürk’ün katıldığı savaşlar veya bir edebiyatçının romanları gibi tarihsel ve kültürel veriler sisteme eklendiğinde, kullanıcılar anında doğru yanıt alabiliyor.

Eğitim ve Sanatta Yapay Zeka Kullanımı

Prof. Dr. Kırık, yapay zekanın eğitim ve sanat alanında da yaygın biçimde kullanıldığını ifade ederek, ABD ve İngiltere başta olmak üzere dünyada yaygınlaşan bu uygulamaların artık Türkiye’de de hayata geçirildiğini söyledi. Türkiye’de Necip Fazıl Kısakürek Müzesi’nde hayata geçirilen uygulama, ziyaretçilere şairle dijital ortamda sohbet etme imkanı sunuyor. Prof. Dr. Kırık, teknolojinin gelişmesiyle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesiminin bu uygulamalardan faydalanabileceğini vurguladı.

Yapay Zekada Yanlış Bilgi Riski

Prof. Dr. Kırık, yapay zekanın sunduğu kolaylıklara rağmen ciddi riskler taşıdığını belirtti: “Yapay zeka, verilen veri ve girdiler üzerinden analiz yapıyor. Veri tabanına yanlış veya yanıltıcı bilgi girildiğinde, sistem de yanlış cevap üretebiliyor. Bugün bir avukata hukuki bir soru veya bir doktora sağlıkla ilgili bir konu sorar gibi yapay zekaya da soru sorabiliyorsunuz. Ancak hatalı cevap alma riski her zaman var.”

Hukuki Altyapı ve Denetim Eksikliği

Yapay zeka kullanımının hukuki zemininin henüz yeterince oluşturulamadığını ifade eden Prof. Dr. Kırık, teknoloji şirketlerinin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini söyledi: “Yapay zeka artık hayatımızın bir gerçeği ve kontrolsüz şekilde ilerliyor. Türkiye’de ve dünyada hukuki boşluklar var. Bu alanda yasal düzenlemelere acilen ihtiyaç duyuluyor.”

Bilinçli Kullanım Çağrısı

Prof. Dr. Kırık, yapay zekanın doğru kullanıldığında büyük faydalar sağladığını belirterek, “Geçmişi öğrenmek, eğitim ve sanatta yeni kapılar açmak adına yapay zeka önemli bir araç. Ancak yanlış bilgilerle yönlendirilme riskine karşı dikkatli olmalıyız. Yapay zekayı bilinçli, faydalı ve kontrollü kullanmak büyük önem taşıyor” dedi.