Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Konferans Salonu’nda düzenlenen “Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkının 91. Yıl Dönümü Programı”nda yaptığı konuşmada, kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

“KADINLARIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Bakan Göktaş, kadınların toplumsal hayatta ve karar alma mekanizmalarında güçlenmesi için yürütülen politikaların kesintisiz sürdürüleceğini belirterek, “Kadınların karşılaştıkları engellerle mücadelede kararlılığımız tamdır.” dedi.

Bakan Göktaş, “Kadınlarımızın önündeki engelleri kararlılıkla kaldırmaya devam edeceğiz” diyen Göktaş, hem yasal düzenlemelerin hem de sahada yürütülen destek çalışmalarının büyük bir bütünün parçası olduğunu ifade etti. Kadınların karar alma mekanizmalarına katılmasının Türkiye’nin demokrasi standardını yükselteceğini belirten Göktaş, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen projelere de değindi.

