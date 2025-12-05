Süper Lig’in zirvesindeki Galatasaray, 5 Aralık 2025 Cuma akşamı RAMS Park’ta Samsunspor’u konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Maç Nerede ve Ne Zaman?

Tarih / Saat: 5 Aralık 2025, Cuma, 20.00 (TSİ)

Stadyum: RAMS Park, İstanbul

Yayın: beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Neden Bu Maç Önemli?

Galatasaray, ligde lider konumunu korumak ve üst sıralardaki avantajını sürdürmek istiyor. İç sahada oynanan bu karşılaşma, hem taraftar desteği hem de galibiyet arzusu nedeniyle büyük önem taşıyor. Deplasman ekibi Samsunspor ise beklenmedik bir sürpriz peşinde; konuk takım açısından bu maçı puan ya da puanlarla bitirmek, moral ve prestij açısından kritik.

Muhtemel Kadrolar & Dikkat Edilecek Noktalar

Galatasaray – Samsunspor karşılaşmasında, resmi 11’ler maç öncesi duyurulacak. Ancak medyada yer alan bilgilere göre: bazı oyuncular sakat veya cezalı olabilir. Bu durum, ilk 11 ve oyun planı açısından belirleyici olacak.

Ayrıca bu maç, sezonun orta kısmında kritik bir eşik: Galatasaray hem ligdeki konumunu pekiştirmek hem de yaklaşan Avrupa maçları öncesi moral ve ritim yakalamak isteyecek. Samsunspor ise sahadan “sürpriz + puan” kombosuyla ayrılmayı hedefliyor.