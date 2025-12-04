Kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak anılan ve Türk Ceza Kanunu’nda önemli değişiklikler öngören yeni düzenleme, çocuk adaleti, cinsiyet değişikliği, bilişim suçları ve kamu güvenliği gibi birçok alanda kapsamlı hükümler içeriyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Sonsöz Gazetesi’ne konuşan Avukat Zeynep Kıyıpınar, paketin dikkat çeken yönlerini değerlendirdi.

“YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ” DÜZENLEMESİ GERİ ÇEKİLDİ

Kıyıpınar, paketin en çok konuşulan maddelerinden birinin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) madde 31'de yaş küçüklüğü düzenlemesi olduğunu belirterek, bu maddenin tekliften çıkarıldığını vurguladı. Önceki uygulamada 15–18 yaş grubundaki çocuklara, işlenen suçun niteliğine bakılmaksızın indirim yapıldığını hatırlatan Kıyıpınar, yeni düzenlemenin bu indirimi hâkimin takdirine bırakacağını söyledi.

Hâkimin artık karar verirken çocuğun ruhsal olgunluğu, suçun planlanma derecesi, failin geçmişi, mağdurun durumu ve toplumsal etkiyi dikkate almak zorunda kalacağını ifade eden Kıyıpınar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Amaç keyfiliği önlemek, cezayı kişiselleştirmekti. Ancak kamuoyu baskısı nedeniyle madde geri çekildi.”

AKIL HASTALIĞI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNDE SOMUT SÜRELER

Röportajda Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 32 ve 57 maddesi kapsamında akıl hastalarına yönelik düzenlemeler de ele alındı. Kıyıpınar, davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış kişilere artık zorunlu güvenlik tedbiri uygulanacağını belirterek, “Belirsiz tedavi süreleri yerine somut alt sınırlar getirildi. Bu hem toplum güvenliği hem de tedavi sürecinin sağlığı açısından önemli" dedi.

TRAFİK KAZALARINDA CEZALAR ARTIRILDI

Pakette öne çıkan bir diğer önemli madde, Türk Ceza Kanunu (TCK) 89 maddesinde yer alan taksirle yaralama suçunda ceza oranlarının yükseltilmesi. Kıyıpınar, trafik kazalarının sıklığı nedeniyle düzenlemenin kamuoyunda karşılık bulduğunu söyleyerek, “10. Yargı Paketi’ndeki trafik odaklı düzenlemelerin devamı niteliğinde. Amaç trafik güvenliğini pekiştirmek” ifadelerini kullandı.

TOPLU ALANLARDA TEHLİKE YARATANA DAHA AĞIR CEZALAR

Avukat Kıyıpınar, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 170. madde düzenlemesinin özellikle düğün ve asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde yaşanan tehlikeleri önlemeye odaklandığını belirtti. Kıyıpınar, “Kurusıkı silahlar artık ayrı bir ceza kapsamına alındı. Suçun toplu alanlarda işlenmesi hâlinde cezalar ağırlaştırıldı” dedi.

