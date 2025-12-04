Mersin'de psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Mustafa T. (25) tarafından öldürülen Remziye Kaya (50) ile oğlu Mazlum Kaya (26) gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Olay, Akdeniz ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Mustafa T., alt kat komşuları Remziye Kaya ile oğlu Mazlum Kaya’yı bilinmeyen nedenle tabancayla vurdu. Apartmandan çıkıp taksiye binen Mustafa T., Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki bir büfeye gitti. Dolaptan aldığı içkilerle dükkandan ayrılmak isteyen Mustafa T.’ye, büfeci Ahmet Turgut tepki gösterdi. Bunun üzerine Mustafa T., yanında getirdiği tabancayla Ahmet Turgut’u da vurdu. Sokakta bekleyen taksiciye de ateş eden şüpheli, koşarak kaçtı. Taksici ise yara almadan bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartman dairesinde Remziye ve Mazlum Kaya’nın cansız bedenini buldu. Büfede yapılan kontrolde ise Ahmet Turgut’un hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeyi abluka altına alan polis, yaya olarak kaçan Mustafa T.’ye ‘Dur’ ihtarında bulundu. Polise direnen şüpheli, vurularak yaralı yakalandı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Mustafa T.’nin sorgusu sürerken, öldürdüğü anne ve oğlunun cenazeleri bugün yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Toroslar Güneykent Mezarlığı’na getirilen Remziye ve Mazlum Kaya’nın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.