Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 28 Kasım haftasında önemli bir artış kaydetti. Buna göre toplam kredi hacmi, yaklaşık 237 milyar 249 milyon lira yükselerek 21 trilyon 843 milyar 945 milyon liradan 22 trilyon 81 milyar 194 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde bankacılık sektörünün toplam mevduatı da bankalar arası dahil 352 milyar 119 milyon lira artış göstererek 26 trilyon 31 milyar 597 milyon liraya ulaştı.

Tüketici kredileri 2,7 trilyon lirayı aştı

Tüketici kredilerinin toplam tutarı, haftalık bazda 22 milyar 31 milyon lira artarak 2 trilyon 778 milyar 939 milyon liraya çıktı.

Bu kredilerin dağılımı şöyle oldu:

Konut kredileri: 658 milyar 953 milyon lira

Taşıt kredileri: 49 milyar 391 milyon lira

İhtiyaç kredileri: 2 trilyon 70 milyar 595 milyon lira

Taksitli ticari krediler de aynı dönemde 22 milyar 263 milyon lira artarak 3 trilyon 277 milyar 596 milyon liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı borçlarında artış

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları haftalık bazda yüzde 2,6 artarak 2 trilyon 641 milyar 886 milyon lira oldu.

Taksitli borçlar: 965 milyar 747 milyon lira

Taksitsiz borçlar: 1 trilyon 676 milyar 139 milyon lira

Takipteki alacaklar ve öz kaynaklar yükseldi

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 28 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 8 milyar 886 milyon lira artarak 557 milyar 444 milyon liraya çıktı. Bu alacakların 406 milyar 465 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Sektörün yasal öz kaynakları ise aynı dönemde 32 milyar 304 milyon lira artarak 4 trilyon 839 milyar 338 milyon liraya yükseldi.

KKM bakiyesi gerilemeye devam ediyor

Kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesi geçen hafta 5 milyar 600 milyon lira azalarak 16 milyar 860 milyon liraya düştü. Böylece KKM’nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 0,06 seviyesine geriledi.