Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan Halk Kafe projesine vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirtti. Başkan Yaşar, Halk Kafelerin sayısını artırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yaşar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Lalegül Çarşı içerisinde açılacak olan üçüncü Halk Kafe’nin özellikle Demetevler’de yaşayan emekliler ve gençler başta olmak üzere tüm Yenimahallelilere hizmet vereceğini duyurdu.

Projenin, ilçede sosyal yaşamı güçlendirmeyi ve vatandaşlara ekonomik seçenekler sunmayı hedeflediğini vurgulayan Yaşar, yeni Halk Kafe’nin şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Yenimahalle Belediyesi, Halk Kafe projesi ile ilçede dayanışma kültürünü destekleyen sosyal alanların sayısını artırmayı planlıyor.