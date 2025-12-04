Haymana Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışını dijital çağa uyarlayarak duyurularını artık “Cepte Anons” uygulaması üzerinden paylaşmaya başladı. Bu yeni sistem, klasik hoparlör duyurularının oluşturduğu gürültü kirliliğini ortadan kaldırırken, belediye bilgilendirmelerine dünyanın her noktasından 7 gün 24 saat erişim imkânı sağlayarak Haymana’nın dijital dönüşüm sürecine önemli bir katkı sundu.

Gürültüsüz ve Herkese Ulaşan Yeni İletişim Sistemi

Cepte Anons ile Haymanalılar, belediyeden gelecek duyuruları istedikleri zaman dinleyebiliyor. Uygulamanın öne çıkan özellikleri ise şöyle sıralanıyor:

7/24 Erişim Kolaylığı: İlçe dışında ya da yurt dışında yaşayan Haymanalılar da yayınlanan tüm duyurulara anında ulaşabiliyor.

Engelsiz Bilgilendirme: Yazılı bildirim seçeneği sayesinde işitme engelli vatandaşların da duyurulara erişimi sağlanıyor.

Kişisel Tercih İmkânı: Kullanıcılar sadece ilgilendikleri kategoriye ait anonsları seçerek gereksiz bildirim almadan bilgi sahibi olabiliyor.

Basit Kullanım: Uygulamayı indirmek ve listeden Haymana Belediyesi’ni işaretlemek, tüm duyuruların hemen telefona düşmesi için yeterli oluyor.