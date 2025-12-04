Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bayburt ziyaretinde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. “Terörsüz Türkiye” sürecine değinen Tunç, süreci bozmak isteyenlere fırsat verilmeyeceğini belirterek, “Bu süreci sabote etmek isteyenler olabilir. Biz bu tuzaklara karşı uyanık olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Kop Tüneli ve Bayburt Havalimanı bölgeye büyük katkı sağlayacak”

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş’i ziyaret eden Tunç, kentte yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Erzurum–Bayburt bağlantısını kolaylaştıracak Kop Tünelinin yanı sıra, bölgede yapımı süren Bayburt Havalimanı’nın şehir için önemli yatırımlar olduğunu vurguladı.

Tunç, ayrıca yeni Bayburt Adliye binasının temelinin atılacağını ve projenin yaklaşık 1,5 yılda tamamlanacağını açıkladı.

“23 yıldır milletin hissiyatına tercüman olduğumuz için iktidardayız”

AK Parti’nin 23 yıldır kesintisiz iktidarda olmasını değerlendiren Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güçlü bir eser ve hizmet siyaseti yürütüldüğünü söyledi. FETÖ ve Gezi Olayları gibi girişimlere rağmen milletin her zaman demokrasiye sahip çıktığını ifade etti.

“Terör örgütünün tamamen silah bırakması tarihi bir adım olacak”

Son dönemde “Terörsüz Türkiye” başlığıyla yürütülen sürece değinen Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ahlat’taki çağrısını hatırlatarak şunları söyledi:

“Terör örgütünün feshi ve silah bırakma sürecinin başlaması, Meclisimizin bu süreci güçlü bir uzlaşıyla sahiplenmesi tarihi bir adım olacaktır.”

Tunç, şehit ailelerini incitecek herhangi bir adımın atılmayacağını da vurguladı.

“Bugün yargı bağımsız ve tarafsızdır”

Geçmişteki darbe dönemlerinin yargısına göndermede bulunan Tunç, Türkiye’nin bugün demokratik hukuk devleti normlarına uygun, bağımsız ve tarafsız bir yargıya sahip olduğunu belirtti:

“Darbeciden de vesayetçiden de yolsuzluk yapandan da hesap soran bir yargı var.”

Ekonomi ve sosyal politikalar

Pandemi, depremler ve bölgesel savaşların ekonomiyi olumsuz etkilediğini ifade eden Tunç, memur, emekli ve işçilerin alım gücünün artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

“Türkiye Yüzyılı’nı milletimizle beraber inşa edeceğiz”

Dış politikada güçlü ve kararlı bir Türkiye hedeflediklerini belirten Tunç, Gazze ve Filistin’e verilen desteğin süreceğini söyledi.

Bayburt’un her seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güçlü destek verdiğini hatırlatan Tunç, ziyaretleri kapsamında MHP İl Başkanlığı’nı da ziyaret ederek temaslarını tamamladı.