Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören gençler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için hazırladıkları özel programla yeteneklerini sergiledi. Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte gençler sahnede ailelerinin yanı sıra Çankaya Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Akıncı ve Aydın Özsoy’un desteğini de yanlarında buldu. Müzikten dansa, tiyatrodan spora uzanan geniş içerikli gösteriler, salonu dolduran izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Program boyunca sahneye taşınan dans, müzik ve spor performansları, gençlerin hem fiziksel hem de ruhsal güçlerini ortaya koyduğu enerjik bir atmosfer yarattı. “Dolmuş Şoförü” adlı tiyatro oyunu ile gençler, hayatın içinden kesitleri mizah ile harmanlayarak seyirciyle buluşturdu. Kursiyerlerin ürettiği el sanatları ile Ebeveyn Atölyesinde hazırlanan çalışmalar ise ÇSM fuaye alanında sergilendi.

Etkinliğin bir başka dikkat çeken bölümü ise engelli gençlerin ailelerinden oluşan koronun sahne alması oldu. Koro, güçlü ve duygu yüklü performanslarıyla dayanışma ve umut mesajları verdi.

Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, gençlerin bu özel günde sergilediği başarıyı takdir ettiklerini belirterek, “Çankaya Belediyesi olarak engelli yurttaşlarımızın daima yanında olacağız. Bu doğrultuda yürütülen her çalışmaya destek vermeye devam edeceğiz. Engelsiz Yaşam Merkezimizin tüm kursiyerlerine emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik Merkezinde Dijital Erişilebilirlik Eğitimi

Çankaya Belediyesi, Engelliler Günü kapsamında dijital alanda engellilerin karşılaştığı güçlükleri ele alan bir eğitim programı da düzenledi. Çankaya Belediyesi Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen eğitimde, engelli bireyler dijital medya erişilebilirliği konusunda yaşadıkları deneyimleri gençlerle paylaşarak farkındalık oluşturdu.