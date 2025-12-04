İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde polis ekiplerince düzenlenen “alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği” operasyonlarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, dün gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda 169 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bir Günde 119 Bin Şişe Sahte ve Kaçak İçki Ele Geçirildi

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından duyurduğu bilgilere göre operasyonlarda:

119 bin 564 şişe kaçak ve sahte alkollü içki,

2 bin 792 litre kaçak ve sahte alkollü içki,

48 bin 425 litre etil alkol,

874 adet alkol aroması ele geçirildi.

Ayrıca 12 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilerek kapatıldı.

Son 1 Ayda 528 Şüpheliye Adli İşlem

81 ilde son 1 ay içinde aralıksız sürdürülen operasyonlarla ilgili veriler de paylaşıldı. Buna göre;

151 bin 800 şişe kaçak ve sahte alkollü içki,

91 bin 100 litre etil alkol,

10 bin 448 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Toplam 29 yasa dışı imalathane ortaya çıkarılırken, 528 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerlikaya: “Vatandaşımızın canına zarar verilmesini engelledik”

Bakan Ali Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Gereğini yaparız.”

İçişleri Bakanlığı, sahte içki kaynaklı zehirlenmelerin önüne geçmek için denetimlerin ve operasyonların kesintisiz devam edeceğini vurguluyor.