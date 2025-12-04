Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Finlandiya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Heikki Autto ve davetliler katıldı.

Etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Bozay, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, iki ülke arasında son yıllarda yapılan temaslara değindi.

Finlandiya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği desteğin altını çizen Bozay, bunun devam etmesini istediğini söyledi.

Bozay, 'Ortak projeler bize inovasyonun stratejik dostluğumuzun bir sonraki adımı olacağını gösterdi.' ifadesini kullanarak, iki ülke arasındaki savunma alanındaki işbirliğinin önemine işaret etti.

- 'İşbirliğimiz karşılıklı güven, saygı ve ortak değerlere dayanıyor'

Akar da, Finlandiya halkını, bu anlamlı tarih dolayısıyla kutladığını belirterek, 'Bağımsızlık günü, ulusal bir yıl dönümünden çok daha fazlasıdır. Ulusunuzun özgürlüğünü, onurunu ve direncini simgeler.' dedi.

Yıllar içerisinde Türkiye-Finlandiya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendiğini söyleyen Akar, bu ilişkinin ilerleyen dönemlerde de ilerlemesini umduğunu belirtti.

Akar, 'İşbirliğimiz karşılıklı güven, saygı ve ortak değerlere dayanıyor. Siyaset, ekonomi, savunma, kültür ve insani konular gibi birçok alanda birlikte çalışıyoruz.' diye konuştu.

Finlandiya'nın yakın zamanda NATO üyesi bir ülke olduğunu hatırlatan Akar, bu üyelikle ilişkilerin daha da güçlendiğine işaret etti.

Autto da, her iki ülkenin ticari işbirliğini daha yukarı taşıması için atılan adımların yer aldığı bir yıl olduğu için memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İki ülkenin savunma sanayi alanındaki işbirliğine değinen Autto, 'Savunmamıza yatırım yapmanın yanı sıra, insanımıza da ciddi ve sürekli yatırımlar yaptık. Finlandiya ve Türkiye arasındaki karşılıklı ilişki, 1925'te Türkiye'de orijinal haliyle yayımlanan 'Beyaz Zambaklar Ülkesi Finlandiya' isimli kitaptan olağanüstü bir şekilde etkilendi.' diye konuştu.

- 2016'da iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı kutlanacak

Hamalainen de, ülkesinin bağımsızlığının 180. yıl dönümünü burada kutlamaktan memnun olduğunu kaydederek, 'Dünyanın en mutlu ülkesinin temsilcisi olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum.' dedi.

Türkiye ve Finlandiya arasında yapılan üst düzey ziyaretlere işaret eden Hamalainen, bu ziyaretlerde Avrupa'nın güvenliği konusunda işbirliğinin artırılması gerekliliğine değinildiğini belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi için çalışıldığını ifade eden Hamalainen, bu çalışmaların gelecek yılda devam edeceğini kaydetti.

Hamalainen, 2026'da iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılının kutlanacağını söyledi.

Konuşmaların ardından, davetlilere yemek ikramı yapıldı.