Yangın, saat 01.00 sıralarında Silahtarağa Mahallesi Manavgat Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın giriş katında çıktı. Zemin kattaki dairede patlama sesinin ardından, çıkan yangında dumanlar binaya yayıldı. Gürültüye uyanan komşuların ihbarı üzerine adrese çak sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler girdikleri dairede vücudunda yanıklar meydana gelen E.K.'yı evden çıkardı. Yalnız yaşadığı belirtilen ve durumu ağır olan E.K., sağlık görevlisinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YANGIN DİĞER DAİRELERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ve polis ekipleri binada oturanları tahliye etti. Doğal gaz firması da caddedeki gaz akışını kesti. İtfaiye görevlilerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışmanın ardından alevler diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)